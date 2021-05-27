وقال التحالف العربي إن التجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف بما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية.

وأكد التحالف العربي أن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب.

كما شدد التحالف العربي على احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وأن ذلك من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.