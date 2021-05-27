وذكرت الخارجية السودانية في بيان أن المهدي تترأس وفدا دبلوماسيا وقانونيا وفنيا في هذه الجولة.

وأكدت أن الهدف من وراء هذه الجولة هو لكسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت على أن هذه الجولة تأتي في "إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الاطراف الثلاثة".

وستلتقي الوزيرة خلال الجولة الإفريقية رؤساء كل من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر لتناول ملف سد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.