وأكد بلينكن مجددا أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش بأمن وأمان، والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية.

وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز هذه الأهداف بطرق ملموسة في المدى القريب وتتطلع إلى الشراكة مع الأردن في هذا الصدد.

وجدد احترام بلاده للدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة في القدس وجدد التزامها بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة.

وناقش الطرفان أيضا التطورات الإقليمية، بما في ذلك العراق وسوريا.

وأكد الجانبان قوة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن وأعربا عن رغبتهما في تعزيزها.

وكان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان في ختام جولة في المنطقة، قادما من مصر.

وسعى خلالها أنتوني بلينكن بصورة رئيسية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بعد 11 يوما من القتال