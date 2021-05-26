ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب، بما يساهم في الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفاده ممكنة من التدريب، بالشكل الذي يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

ويأتي التدريب "حماة السماء–1" في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.