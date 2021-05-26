ونفذت قوة أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

يذكر أن والدة الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل في التاسع من الشهر الجاري في كربلاء، اتهمت مصلح في أكثر من لقاء بالضلوع في اغتيال ابنها، بعد كشفه حسب قولها لملفات فساد متورط فيها مصلح.

وكشف مصدر سياسي عراقي، الأربعاء، عن وجود توتر بين هيئة الحشد الشعبي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال قيادي الحشد.

وبعد الاعتقال، انتشر مسلحون من عناصر الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء قرب ساحة المقاتل، قبل أن تنسحب الميليشيات.

ونقل مراسلنا عن مصادر قولها إن مفاوضات تجرى بين الحشد الشعبي والحكومة العراقية للإفراج عن القيادي المعتقل.