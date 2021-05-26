وسيتم تأجيل مناقشة القضية إلى حين الاستماع إلى قرار المحكمة العليا في القضية المبدئية وإدخال المستشار القضائي للحكومة كطرف في المحاكمة.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في سلوان خطر الإخلاء والتهجير، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، أمرا إلى المستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح.

وقال مراسلنا إن المحكمة العليا أمرت المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبلت بتحديد موقفه خلال أسبوعين "حتى 8 يونيو" بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح، حيث كان من المفترض أن يتم في 5 مايو وتم تأجيله بناء على طلب المستشار.