وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في القدس: "في النهاية، هناك إمكانية لاستئناف الجهد لتحقيق حل الدولتين، الذي ما زلنا نعتقد أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، وبالطبع منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها".

وأوضح أنه "لمس إدراكا مشتركا من جميع الأطراف بضرورة معالجة الظروف الأساسية التي تشعل الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية خلال زيارته للقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية".

وأضاف بلينكن أنه قضى يوما مثمرا للغاية في القدس ورام الله، مشيرا إلى أنه ينبغي لزعماء الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني "إدخال تحسينات حقيقية على حياة الناس".

وشكل حل الدولتين - دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل والقدس عاصمة مشتركة -، محور عقود من الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب واجهت انتقادات لانحيازها الواضح لإسرائيل، خلال ولايتها، وتجاهلها الفلسطينيين.

وقد أعلنت الإدارة الأميركية السابقة خطة مثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط أعدت برعاية جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق تسمح لإسرائيل بضمّ مستوطنات في الضفة الغربية وتعترف بدولة مستقبلية للفلسطينيين منزوعة السلاح ومحدودة السيادة.

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة رفضاً قاطعا، في حين أيّدتها بالكامل الدولة العبرية.