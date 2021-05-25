وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس تقديم 75 مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية للفلسطينيين.

وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، بعد أن اغلقتها ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019.

وقال بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله إن "الولايات المتحدة ستمضي قدما بعملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس".

وقال بلينكن بعد اجتماعه مع عباس، إن الولايات المتحدة ستقدم أيضا 5.5 مليون دولار مساعدات فورية لغزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).

كما أعلن أن اعترزام بلاده حشد المجتمع الدولي لتوفير 1.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 للشعب الفلسطيني.