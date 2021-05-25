وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن تصدر الإمارات معدل توزيع اللقاح، لتصبح الأولى عالميا في تطعيم السكان لكل 100 شخص.

ويعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول إلى التعافي المستدام، بحسب الهيئة.

وقدمت الإمارات قرابة 12 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19"، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي.

وكشف موقع "ذا ناشيونال نيوز" أن معدلات التطعيم في الإمارات تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.

وتم خلال الأسبوع الماضي، توسيع حملة التطعيم، بعد أن اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.