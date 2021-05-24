وقال بايدن في تغريدة على حسابه على تويتر: "بناء على طلب الرئيس بايدن ، أسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان للقاء الأطراف لدعم جهودها في ترسيخ وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لقد انخرطت الولايات المتحدة في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات".

وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية سيغادر يوم الاثنين متوجها إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين في ظل وقف لإطلاق النار أعقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية إن زيارة بلينكن للمدن الأربعة ستمتد من الاثنين إلى الخميس.

وسيتوجه بلينكن أولا إلى القدس حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

وسيلتقي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد إشتية ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الفلسطينية.

كما سيتوجه بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

ويختتم رحلته بالتوقف في عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.