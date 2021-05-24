وقال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.

وشدد على أن "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية".

وأكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران"يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أسقط في وقت سابق مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم تحالف دعم دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، أن الطائرة أسقطت بعدما أُطلقت بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأضاف المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين.