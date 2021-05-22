وذكرت تتقارير إعلامية محلية أنه تم اغتيال المشهداني في بغداد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

ونشر رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، تغريدة على تويتر قال فيها: "اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

ويعتزم تحالف "العزم" خوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وشهدت عدة محافظات عراقية عمليات اغتيال كثيرة، تستهدف نشطاء مدنيين ومسعفين وعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وارتفعت حدة الاغتيالات في العراق منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في أكتوبر 2019، المطالبة بـ"إسقاط النظام".

ويتهم الكثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية في العراق بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميلشيات تنفي ذلك باستمرار.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أكثر من مناسبة، بمعاقبة قاتلي النشطاء، مشددا على أنه سيجعل منهم "عنوانا للعدالة".