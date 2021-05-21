وأعلنت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت فتوح، وفاة والدها، خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبا، بحسب صحيفة الوطن المحلية.

وكتبت شهد: "الحمد لله من قبل كل شيء الحمد لله من بعد كل شيء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".

وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح".

وينتظر ترتيب وصول جثمان بهجت إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، قادما من الولايات المتحدة التي كان يتلقى فيها العلاج خلال مارثون من المعاناة مع المرض.