وقال نائب رئيس الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان، لوكالة فرانس برس، إن "الدفاع المدني يعمل مع وزارة الأشغال العامة والبلديات على رفع الركام، ونواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض" بعد دخول التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف الدهشان "يتم العمل بصعوبة كبيرة، لأننا لا نملك أي معدات ثقيلة للبحث، ولهذا السبب يموت بعض المصابين تحت الأنقاض بالرغم من أنه بالإمكان إنقاذ حياتهم".

وتابع: "نعمل أيضا على إزالة الصواريخ وقذائف الدبابات الإسرائيلية التي لم تنفجر في بعض المناطق".

وأضاف: "نتلقى بلاغات من بعض المواطنين عن وجود أشخاص تحت ركام المنازل، ونحاول بكل إمكانياتنا وأدواتنا الوصول إليهم أحياء. أنقذنا العديد من الأحياء بعضهم أطفال".

وفي حصيلة جديدة قالت وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس إنها سجلت "243 قتيلا من بينهم 66 طفلًا" وبين القتلى مقاتلون. وأصيب 1910 فلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عن وقف لإطلاق النار الليلة الماضية بعد وساطة مصرية وضغوط دولية ودعوات إلى وقف التصعيد العسكري الذي استمر 11 يوميا على جانبي الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.