وتتواصل عمليات الاقتراع للسوريين في الخارج بمختلف دول العالم منذ صباح الخميس، وكان وقت التصويت المقرر من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، وفق توقيت كل بلد.

وأوضحت اللجنة أن هذا التمديد أتى "نظرا للإقبال الكثيف على المشاركة في بعض السفارات السورية بالخارج، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين إتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وقد انتهت عملية الاقتراع في بعض البلدان، بينما تستمر في البعض الآخر، علما أن بعض الدول منعت إجراء الانتخابات على أراضيها، مثل ألمانيا وتركيا.

وهذه هي الانتخابات الثانية التي تجرى في ظل الحرب السورية، التي أدت خلال 10 أعوام إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن ملايين المهجرين والمشردين داخليا وخارجيا.

وتؤشر مختلف الترجيحات إلى فوز الرئيس الحالي بشار الأسد بولاية جديدة لمدة 7 أعوام مقبلة، علما أنه يواجه "منافسة رمزية" من اثنين من المرشحين.