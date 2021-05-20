وأعرب الرئيس الأميركي عن "تقديره وتثمينه" لجهود الرئيس المصري الحثيثة مع جميع أطراف القضية، من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي خلال الاتصال، أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على "موقف مصر الثابت في هذا الصدد، بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وتوافق الجانبان، خلال الاتصال على "استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق الرئيس المصري إلى "أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة على مدار عقود طويلة، في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة".

وشدد على أن ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، "يفرض تعزيز التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار".

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما "يمكن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليميا ودوليا، في ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين".

ونشر البيت الأبيض بيانا قال فيه، إن الرئيسين ناقشا "الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الأعمال العدائية الحالية في إسرائيل وغزة".

ونوه كذلك إلى أنهما "اتفقا على أن فرقهم ستبقى على اتصال مستمر لتحقيق هذه الغاية"، وأن الرئيسين سيبقيان على "اتصال وثيق".