وتستقبل السفارات والقنصليات المواطنين السوريين، المسجلين مسبقا في القوائم الانتخابية لدى تلك البعثات الدبلوماسية، منذ الصباح الباكر من 7 صباحا إلى 7 مساء، بحسب التوقيت المحلي لكل بلد .

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأربعاء، المواطنين في الخارج، إلى "المشاركة الواسعة" في الانتخابات الرئاسية، تأكيدا لإرادتهم الحرة وانتمائهم الوطني، والمساهمة في بناء سوريا المتجددة، التي يقرر مستقبلها السوريون وحدهم، بحسب بيان الوزارة.

ومن أبرز الدول العربية، التي تتم فيها الانتخابات الرئاسية السورية، سفارات دمشق وقنصلياتها لديها كل من، مصر والإمارات والعراق والكويت والبحرين وعمان والجزائر ولبنان والأردن والسودان .

كما تنظم هذه الانتخابات الخارجية للسوريين في كل من، فرنسا وروسيا وأستراليا واليابان وماليزيا، والنمسا والسويد وإسبانيا وقبرص والأرجنتين، والهند والصين وإيران وإندونيسيا وأرمينيا، وغيرها العديد من دول العالم .

وبعد تصويت السوريين في الخارج اليوم الخميس الموافق 20 مايو، سيصوت السوريون في الداخل، الأربعاء المقبل الموافق 26 مايو الجاري، لاختيار رئيس للجمهورية لمدة سبعة أعوام مقبلة .

وتشير مختلف الترجيحات والتوقعات، إلى أن الرئيس الحالي بشار الأسد، سيفوز بولاية رئاسية جديدة.