كان يوماً خصصه اللبنانيون لاستنكار ما يشوه مسيرة ديبلوماسية بلدهم على مر السنين، ولرفض أي إساءة صدرت بحق المملكة ودول الخليج العربي.

فما صدر من كلام غير لائق من وزير الخارجية اللبناني في حكومة حسان دياب المستقيلة، المتنحي من مهامه جعل اللبنانيون بكل أطيافهم يتوافدون الى دارة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في منطقة اليرزة شرق بيروت.

واستقبل بخاري ضيوفه من أهل السياسة والوفود الشعبية والوجوه الإعلامية الذين اتوا من مختلف مناطق لبنان من الشمال والجنوب والبقاع والجبل وبيروت بالترحاب.

وطمان السفير السعودي في حديثه مع الصحافيين، في ختام اليوم التضامني الذي بدأ صباح الأربعاء واستمر لساعة متأخرة بأن : " ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها لا أساس له من الصحة وقال: "إن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة".

وأضاف: "ما شاهدناه من شائعات لا يعكس موقف المملكة، فالقيادة الرشيدة في المملكة تركز على صون كرامة المواطن السعودي وأي مقيم على أرض المملكة".

وأكد أن : "العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب، وما شهدناه اليوم من مواقف وتضامن يعكس حقيقة مواقف الشعب اللبناني بكل انتماءاته، ومفاخر المملكة وأصالتها أكثر من أن تعد وتحصى ولا ينكر ذلك إلا جاهل مضللَّ ".

وكشف السفير بخاري "أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اللبناني الخميس أجل موقتاً لثلاثة أيام، وسنستأنف البحث في موضوع الحظر على تصدير المنتوجات والزراعات اللبنانية، ونفيدكم بأي جديد".

وقال: "تلقيت مكالمة هاتفية بالأمس من وزير الخارجية شربل وهبة أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني، وأخبرني بأنه سيتنحى صباح اليوم".

ورداً على سؤال عما إذا كان اعتذار وهبة كافياً ، قال: "الأهم ليس أن نعتبره كافياً أم لا، بل مراجعة السياسات الخارجية بإرادة سياسية جامعة تجاه المملكة ودول مجلس التعاون ، وعندما تكون هناك مراجعة حقيقية، فهذا يعني أن هناك مؤشرات إيجابية لإستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة".

وشكر السفير السعودي في لبنان " كل الكتل السياسية والنيابية والحزبية والدينية والإعلامية وكل المتضامنين، على ما عبروا عنه من مواقف تضامنية تعكس جوهر الإنسان اللبناني وحقيقته".

ومن بين زوار السفير السعودي رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الذي اعتبر الزيارة تعبيراً عن الموقف الحقيقي للمواطن اللبناني مما حصل بالأمس، تجاه دول الخليج عموماً والمملكة العربية السعودية "، ورأى سليمان أنه من واجب مجلس الوزراء إقرار السياسة العامة للدولة وكل مسؤول فيها".

وصباحاً زار السفير السعودي مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور عبد اللطيف دريان الذي اعتبر أن ما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن بكل المعايير، مؤكداً أن علاقتنا مع السعودية والدول العربية لن تكون الا علاقة أخوة واحترام.

وقال: "ننتظر الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن تصحح ما صدر من إساءات في حق ‏السعودية ودول مجلس التعاون وعلى المسؤولين اللبنانيين الإسراع في رأب هذا الصدع، ونحن مؤتمنون على الوفاء للمملكة وما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن".

وقالت رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهية الحريري التي حضرت على رأس وفد "المملكة ودول الخليج لم يتركوا لبنان ولم يميزوا بين اللبنانيين مطلقا ونرفض الإساءة والاستنكار لا يكفي جئنا لنحمل سعادة السفير الاعتذار من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومة المملكة والشعب السعودي كله وشعب الخليج".

وقال النائب تيمور جنبلاط "المملكة ودول الخليج أصحاب فضل تاريخياً على لبنان ، والكلام الذي صدر عن وزير خارجية لبنان غير مسؤول وغير أخلاقي".

وقال رئيس وفد الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي الذي يمثل حزب القوات اللبنانية" الاستنكار ليس للكلام الذي صدر عن الوزير السابق والمستقيل شربل وهبه، بل لاستسهال السياسيين في لبنان تدمير العلاقات والجسور بين الشعوب التي بناها أجدادنا والجيل الجديد ليقوم من هو في موقع المسؤولية بتدميرها بكلام سطحي لا يشبه اللبناني بشيء بعد لقاء بخاري " مصالح الشعب اللبناني ليست ملك "بيت بي حدا".

وقال ريئس الجمهورية اللبنانية السابق أمين الجميل بعد زيارته للسفير السعودي: “جينا الى السفارة اليوم، لكي نعبر عن تعلقنا ومحبتنا للمملكة العربية السعودية التي تعود الى عشرات السنين. وهذه التظاهرة اليوم هامة، وكان من الضروري أن تحصل"

وتعليقاً على زيارات الوفود والوقوف الى جانب سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، إعتبر رئيس هيئة العلاقات اللبنانية - الخليجية إيلي رزق لموقع سكاي نيوز عربية " أن ما شهدته اليوم دار السفير السعودي هي ردة فعل طبيعية من الشعب اللبناني وتعبر عن أدبيات هذا الشعب، وعن مسيرة لبنان في السلك الدبلوماسي.