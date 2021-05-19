وستحتفظ زينة عكر بمنصبها كوزيرة للدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة.

وكان وزير الخارجية شربل وهبة قد أصدر بيانا اعتذار فيه عما بدر منه من تصريحات مسيئة، وطلب إعفاءه من منصبه.

جاء ذلك بعدما استدعت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراء لبنان لديها، وسلمتهم مذكرات احتجاج بخصوص تصريحات وهبة.