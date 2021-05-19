وبحسب القناة العبرية 13، فإن القبة الحديدية في إسرائيل تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية صوب المناطق الشمالية من إسرائيل.

وسقط أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها في حيفا، وسقط اثنان في البحر، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.

في غضون ذلك، جرى سماع صوت صافرات الإنذار في مناطق قريبة من مدينة حيفا ومنطقة الجليل، حيث تم فتح الملاجئ في منطقتين بشمال إسرائيل.

وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية، فإن الصواريخ أطلقت من مدينة صور، جنوبي لبنان، صوب إسرائيل.

وذكر المصدر، أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مدفعي للمنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في لبنان، كما شوهد تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مناطق جنوب لبنان.

‏من جانبه، حث رئيس بعثة اليونيفيل، اللواء ستيفانو ديل كول، جميع الأطراف على "ضبط النفس"، فيما ينتشر جنود حفظ السلام على الأرض مع الجيش اللبناني، لتقييم الوضع.

يأتي هذا بينما يستمر التوتر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.