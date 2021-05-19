واجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع شربل وهبه، صباح اليوم، حيث تسلم من الأخير كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وجاءت خطوة الوزير اللبناني بعد ساعات من صدور احتجاجات عدة على تصريحات له خلال مقابلة على "قناة الحرة".

وقال بيان صحفي للخارجية المصرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إنها "طلبت من السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به وهبة، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج".

وكانت وزارة الخارجية السعودية استدعت السفير اللبناني لدى الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الإساءات الصادرة عن وزير الخارجية اللبناني.

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية" التي أدلى بها وهبة، كما استدعت السفير اللبناني لدى الإمارات.

واتخذت البحرين والكويت إجراءات مشابهة، حيث استنكرت تصريحات الوزير فيما تم استدعاء السفير اللبناني في البلدين.

وطالب مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية اللبناني بالاعتذار.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وجه، الثلاثاء، ردا مختصرا، ولاذعا، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ونشر الحريري على حسابه بمنصة "تويتر" تغريدات علق خلالها على تصريحات شربل وهبة لقناة "الحرة"، معتبرا خلالها أن وزير الخارجية اللبناني أضاف "مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية".

وأشار الحريري إلى أن تصريحات وهبة جاءت: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".

وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على "قناة الحرة"، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".