وحظرت اللجنة دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند، سواء مباشرة أو من دول أخرى في حال زاروا الهند خلال الـ14 يوما الماضية.

وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليونا، الثلاثاء، وهناك مخاوف من انتشار سلالة جديدة سريعة العدوى اكتشفت لأول مرة هناك.

كما قررت اللجنة تعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات في السودان لمدة شهر، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، وفرضت وضع الكمامة في الأسواق وأماكن العمل والمواصلات العامة.

وقررت أيضا تخفيض عدد العاملين بالمؤسسات المختلفة وفقا لتقدير متخذ القرار، مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات.

وقالت اللجنة إن التوقعات الصحية تشير إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في شهر يونيو المقبل، إذا استمر التهاون بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات.

وأوضحت أن ذلك "سيترتب عليه المزيد من الوفيات والمزيد من التدهور الكارثي".

وأعلنت اللجنة عن تسجيل أكثر من 34707 حالات إصابة إجمالا حتى 16 من مايو، غير أن مسؤولين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير على الأرجح نظرا لانخفاض معدلات الفحص.