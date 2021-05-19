وقال مصدر بوزارة الداخلية السعودية إنه "بدءا من الأول من أغسطس المقبل، فإن التحصين ضد كورونا سيكون شرطا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، أو استخدام وسائل النقل العامة".

كما تقرر عودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تتفق وزارتا الصحة والتعليم على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

وقررت السلطات استخدام تطبيق "توكلنا"، للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وشدد المصدر على "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة".

وأوضح أن "جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، بحسب تطورات الوضع الوبائي".