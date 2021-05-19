ويأتي الحديث عن المبادرة المصرية فيما قالت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن زعماء فرنسا ومصر والأردن اتفقوا على تدشين مبادرة إنسانية في غزة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوضع الحالي في قطاع غزة يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح أن يعود الهدوء ووقف العنف والأعمال القتالية.

والثلاثاء، هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بينما يتواصل التصعيد العسكري الذي أودى بحياة 217 شخصا في القطاع، من بينهم 63 طفلا، منذ بداية الحملة العسكرية.

ولوح الوزير بقطع الكهرباء عن غزة، بعدما أخفقت دعوات دولية في تهدئة الوضع، وعزم إسرائيل على مواصلة الحملة العسكرية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستغرق "بضعة أيام أخرى"، مؤكدا أن حركة حماس "تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هدف الولايات المتحدة هو "إنهاء العنف" بين إسرائيل والفلسطينيين في "أسرع وقت ممكن"، لكنه شدد على دعم واشنطن لإسرائيل التي تشن غارات متواصلة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن أسبوع.

وشدد بلينكن، على أن إسرائيل "من حقها على غرار أي دولة أخرى أن تدافع عن نفسها إزاء الاعتداء"، قائلا إنه عليها أيضا أن تبذل الجهد من أجل حماية المدنيين الأبرياء.

وأوضح أنه "تحدث إلى الشركاء في أكثر من بلد، وأكد لهم ضرورة وقف العنف"، مشددا على الحاجة إلى أن يعمل الفرقاء من أجل استقرار دائم.