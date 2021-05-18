واستنكرت دولة الإمارات تصريحات شربل وهبة، التي "أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، و"سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات"، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وأكدت أن تلك التصريحات "تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي".