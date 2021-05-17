وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق الولايات المتحدة "الشديد"، من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد بلينكن أن "أميركا تعمل بكثافة من وراء الكواليس لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ودعا بلينكن إسرائيل والفلسطينيين إلى "حماية المدنيين" والأطفال، بينما تواصل بلاده تكثيف المساعي الدبلوماسية.

وكرر بلينكن أن إسرائيل عليها عبء إضافي في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

ومن ناحية أخرى، كرر بلينكن أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، ودعا حماس والفصائل الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده شعرت بالقلق أيضا بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر.