وجاءت تصريحات السيسي حول الوضع في غزة، في فيديو لسؤال صحفي، نشرته صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات إعلامية، مساء الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، أن "مصر تبذل جهودا دائما في هذا الإطار، والأمل الآن يتمثل في التحرك الجماعي لإنهاء حالة العنف".

كان الرئيس السيسي قد وصل الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصادات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.

وكان الرئيس المصري قد وجه الأحد، بالتنسيق مع الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، حسب ما ذكر مراسلنا في القاهرة نقلا عن مصدر مصري مسؤول.

وفي وقت سابق من الأحد، بدأت المستشفيات المصرية استقبال الجرحى الفلسطينيين، بعدما أعلنت مصر فتح معبر رفح لاستقبال ضحايا الهجمات الإسرائيلية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة المصرية، إن أول دفعة من الجرحى الذين نُقلوا للعلاج في مصر عبر معبر رفح، تم تصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوجيههم إلى مستشفيات شمال سيناء، عبر سيارات إسعاف مجهزة بمسعفين ومستلزمات طبية للتعامل مع الحالات الحرجة.