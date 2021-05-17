وأدى إشكال فردي على أفضلية تعبئة وقود السيارات، إلى توتر كبير تطور إلى إطلاق نار، مما أدى إلى مقتل الشاب غيث المصري.

وحسب مراسلنا، حضرت قوات الأمن والجيش إلى المنطقة، حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، فيما تتواصل محاولات توقيف مطلق النار.

وتتسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود والمتاجر والمخابز والصيدليات بإشكالات عدة في لبنان، في صورة تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه السكان.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة مع تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار، في ظل شح في السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.