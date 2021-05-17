واستهدفت الغارات الأخيرة محيط مجمع "أنصار" الأمني، وطرقات وأراضي زراعية غربي مدينة غزة.

كما قصفت إسرائيل مواقع وطرقات في حي المقوسي شمالي غزة، بالإضافة إلى استهداف منزل سبق إنذار سكانه قرب مستشفى الشفاء.

والأحد كان اليوم الأكثر دموية في غزة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث قتل 42 فلسطينيا منذ الفجر.

وبدأت العملية الإسرائيلية على غزة قبل أيام، في أعقاب صدامات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وباحات المسجد الأقصى.

وتطلق فصائل فلسطينية من قطاع غزة عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية بشكل يومي.