وقالت خدمة اللإسعاف "نجمة داود الحمراء" إن 60 مصليا على الأقل أصيبوا بجروح، عشية الأحد، عندما انهارت مدرج كبير في كنيس مزدحم في مستوطنة جفعات زئيف.

ورصد مقطع فيديو، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة انهيار المدرج وسقوط عدد كبير من المصلين على آخرين كانوا يجلسون أسفلهم.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن نحو 650 مصليا كانوا داخل الكنيس وقت الحادث وتجمعوا هناك بمناسبة بداية احتفالات عيد الأسابيع (شفوعوت).

وفي الأول من مايو، قتل 45 يهوديا سحقا في جبل الجرمق في تدافع وقع في ممر ضيق خلال الاحتفال الديني السنوي عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي.