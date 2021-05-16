وقتلت الشرطة شابا فلسطينيا بعد قيامه بدهس 4 أفراد من الشرطة الإسرائيلية على حاجز في حي الشيخ جراح الذي يشهد توترا كبيرا.

وفوجئ طاقم سكاي نيوز عربية المتواجد في المكان بقيام الشرطة بالاعتداء على المراسل فراس لطفي بالضرب ومحاولة تكسير الكاميرا.

وقال مراسلنا:" اعتدوا عليا بالضرب وحاولوا كسر الكاميرا ومنعنا من التغطية".

لكن الطاقم استطاع نقل الصور المباشرة للحادث واستكمال التغطية.

وبعد وقت قصير شوهد أفراد من الشرطة وهم يدفعون المراسل بشكل عنيف ووضع أحدهم يده على الكاميرا لمنعه من القيام بعمله.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية الأحد إصابة عدد من عناصرها في هجوم بواسطة سيارة في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى إصابة "أربعة عناصر بجروح وإطلاق النار على المخرب من قبل الضباط الذين ردوا على ما حصل"، مؤكدة "إغلاق حي الشيخ جراح".

ووقع الهجوم عند مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية.