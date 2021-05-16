ووفقا لمراسل سكاي نيوز عربية، فأن محاولة دهس نفذها شاب فلسطيني، وأدت لإصابة 3 أشخاص، قبل أن يتم قتله من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد مراسل سكاي نيوز عربية، أن شاب فلسطيني دخل بسيارته من نوع "فورد" صغيرة الحجم، على مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية الأحد إصابة عدد من عناصرها في هجوم بواسطة سيارة في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى إصابة "أربعة عناصر بجروح وإطلاق النار على المخرب من قبل الضباط الذين ردوا على ما حصل"، مؤكدة "إغلاق حي الشيخ جراح".

ووقع الهجوم عند مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وأشار مراسل سكاي نيوز عربية أن عناصر الشرطة الإسرائيلي قاموا بضربه، أثناء محاولته تغطية عملية هجوم السلطات على الشاب الفلسطيني وتبعات الحادث.

وأظهرت اللقطات انحشار عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية تحت سيارة الشاب الفلسطيني، التي دفعتهم إلى حاجز حديدي.