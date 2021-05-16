وعبر بن فرحان عن رفض السعودية إجراءات إسرائيل بشأن إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.

وجدد وزير الخارجية السعودي، في اجتماع طارئ عن بعد لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دعم المملكة للشعب الفلسطيني "انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيته"، على حد تعبيره.

وقال بن فرحان إنه "يجب استئناف المفاوضات سعيا لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، عبرا عن رفضه لأي خطوات تؤدي إلى تقويض الأمن والسلام في المنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي إن "ما قامت به إسرائيل يشكل اعتداء على العرب والمسلمين".

وأضاف "الشعب الفلسطيني واثق من قضيه وروايته وحقه في أرض فلسطين. لن ترهبنا آليات القتل والدمار الإسرائيلية".

وتابع المالكي: "امتدت الاعتداءات التي طالت المسجد الأقصى والمصلين فيه في شهر رمضان المبارك وقبله في كنسية القيامة الأمر الذي أشعل هبة شعبية فلسطينية".

وذكر: "تمارس إسرائيل إجراما وبطشا ضد سكان قطاع غزة المحاصرة الأمر الذي أدى إلى نروح أكثر من 10 آلالف مواطن".