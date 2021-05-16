وذكر بيان، السبت، أن 5 من الخطوط العشرة تضررت، وأن الشركة لا تستطيع إصلاحها لعدم إمكانية الوصول إلى المنطقة.

والمصدر الآخر الوحيد للكهرباء في غزة، إلى جانب الطاقة التي توفرها إسرائيل، محطة توليد الكهرباء التي تعمل جزئيا بسبب نقص الوقود.

ومع ذلك، فإن كلا المصدرين غير كاف لتغطية احتياجات سكان غزة.

ولطالما كان انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات في الأقل حدثا يوميا في غزة، ومع عدم عمل محطة الطاقة بقدرة منتظمة زاد انقطاع التيار الكهربائي إلى 12 وأحيانا 15 ساعة يوميا مؤخرا.

ومع أحدث أضرار لخطوط الكهرباء، من المتوقع حدوث مزيد من الانقطاعات.

وتأتي تلك الأضرار وسط أيام من التصعيد الإسرائيلي للعمليات العسكرية على غزة، مقابل إطلاق صواريخ من القطاع على مدن إسرائيلية.