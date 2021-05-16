وكشفت مصادرنا أن فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرين، في غارة إسرائيلية على جباليا شمالي غزة، بينما أصيب 10 أشخاص في غارة أخرى على مبنى سكني جنوبي القطاع.

واستهدفت غارات إسرائيلية برج الأندلس السكني غربي غزة، ليل السبت، مما أدى إلى تدميره بالكامل، حسبما أفاد مراسلنا.

وتأتي الغارات الجديدة بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيها إن العمليات الإسرائيلية في غزة "لم تنته"، وسوف تستمر "ما دامت تقتضي الحاجة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، وآخرها الأندلس.

وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وتم تدمير 5 منها تماما بينما تضرر السادس جزئيا.