جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان، وسامح شكري، السبت، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وأكد الجانبان على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، وجددا مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بـ"التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية".

وأشار الجانبان إلى "أهمية العمل على استئناف جهود السلام، بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة". كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين.