وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر: "تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية".

ودمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية "برج الجلاء" في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه.

ولبرج الجلاء، الذي يتألف من 13 طابقا أهمية نسبية كونه يضم، إلى جانب الشقق السكنية، العديد من المكاتب الإعلامية الدولية والعربية والمحلية.

ووفقا للتقارير، فإن البرج، الذي يوجد في شارع المختار وسط مدينة غزة، يضم مكاتب وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس"، إلى جانب محطات إذاعة محلية وشبكات إنترنت، ومكاتب أطباء ومحامين، ومقار لجمعيات خيرية.

وتعليقا على الغارة، قال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشييتد برس"، غاري برويت، إن المؤسسة الإعلامية الأميركية "أصيبت بالصدمة والذعر" بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي المبنى.

وأضاف في بيان: "إنهم يعرفون منذ فترة طويلة موقع مكتبنا ويعرفون أن الصحفيين كانوا هناك". وأشار إلى أنه تم تحذير المؤسسة من الضربة وتم إجلاء الصحفيين في الوقت المناسب.

وضم برج الجلاء، الذي يعتبر أيضا من أوائل وأقدم الأبراج السكنية في غزة، 60 شقة بالإضافة إلى مقار لشركات ومؤسسات اقتصادية.

ويعتبر برج الجلاء ثاني أكبر أبراج غزة، وهو ليس أول برج تدمره الطائرات الإسرائيلية، إذ سبق لها أن دمرت عددا من الأبراج منذ بداية العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.

وكانت إسرائيل قد دمرت "برج الشروق"، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة.

كما دمرت "برج هنادي" و"برج الجوهرة"، الذي كانت يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب.