مع تأجج الصراع على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لضبط النفس، أخطرت الإدارة الكونغرس بأنها ستقدم 10 ملايين دولار للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة لدعم مشروعات تبادل ومصالحة مع الإسرائيليين. لم يتم الكشف عن أسماء متلقي المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية الجمعة إن المساعدات جزء من أكثر من 100 مليون دولار خصصتها الإدارة للفلسطينيين في وقت سابق من هذا العام، لتتراجع عن قطع شبه كامل للدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

في إشعار للمشرعين، قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن 10 ملايين دولار ستخصص لدعم "جهود التواصل بين الشعبين للجمع بين الجماعات المتأثرة بالصراع من أجل معالجة الانقسامات التي قد تكون متجذرة في الاختلافات بين الجماعات مثل العرق أو الدين أو الطبقة أو الانتماء السياسي في المناطق المتأثرة بالصراع والحرب الأهلية".

وقالت إن التمويل سينفق بشكل أساسي على مشروعات عابرة للحدود بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها قد تشمل أيضا برامج لليهود والعرب الذين يعيشون في إسرائيل.