وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم قبل قليل رصد إطلاق 3 صواريخ أُطلقت من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح أن أحد هذه الصواريخ سقط داخل الأراضي السورية، بينما أُسقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

وعلى صعيد متصل، أمرت السلطات الإسرائيلية سكان مستوطنة "المطلة" الواقعة قرب الحدود مع لبنان، بعدم مغادرة بيوتهم.

وكانت 3 صواريخ قد أُطلقت من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور اللبنانية، الخميس، سقطت في البحر قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل.