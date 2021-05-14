وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط. وأضاف أن إمدادات الوقود لن تتأثر إلى أي مكان في المملكة.

ولم تحدث إصابات بشرية.

من جهتها، أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن إخماد حريق محدود شب في إحدى منصات تحميل الغاز المسال (LPG) التابعة لها في العقبة، ظهر الخميس.

وكشفت الشركة في بيان صادر عنها، أن الحريق ناجم عن تسرّب للغاز من أحد الصمامات، لافتة إلى أنه تم إيقاف التسريب واستخدام معدات الإطفاء المتوفرة لدى المصفاة، في حين تم الإطفاء الكامل بإسناد من الدفاع المدني خلال فترة قصيرة.

وأكدت أنه لم تحدث أية أضرار في الأرواح والمعدات، منوهة إلى أنه لم يكن هناك أية أعمال تفريغ عند اندلاع الحريق.

وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة للمزيد من التفاصيل، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن أي معلومات اضافية قد تظهر من هذه التسجيلات.