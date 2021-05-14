ولم تعرف بعد تفاصيل أوفى بشأن حادث إطلاق النار على عناصر الشرطة.

كما كشف مراسلنا عن اندلاع مواجهات جديدة في اللد وعكا ويافا بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وتشهد عدد من المدن الإسرائيلية، منذ أيام، مواجهات بين فلسطينيين من جهة، والشرطة الإسرائيلية ومتطرفين يهود من جهة أخرى.

ويأتي التوتر في مدن إسرائيلية على خلفية التصعيد في القدس وقطاع غزة، الذي تزامن مع آخر أيام رمضان.

وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بإرسال تعزيزات مكثفة إلى المدن الإسرائيلية المختلطة، للسيطرة على الوضع والحفاظ على الهدوء.

يشار إلى أن الأقلية العربية تمثل 21 بالمئة من سكان إسرائيل، وهي من قررت البقاء هناك بعد عام 1948، وكثيرا ما تشتكي التمييز الممنهج وكذلك عدم الحصول على خدمات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم.