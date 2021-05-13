وتصل الجرعات الجديدة في الوقت الذي تشجع الدولة المواطنين على التسجيل في حملة التطعيم الخاصة بها، وتوسيعها لتتجاوز العاملين في المجال الطبي والسياحي إلى عموم السكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن البلاد تلقت أيضا 500 ألف جرعة إضافية من لقاح سينوفارم ومواد للبلاد لبدء إنتاج هذا اللقاح محليًا بحلول نهاية العام.

وبالشحنتين الأخيرتين يصل العدد الإجمالي للقاحات التي وصلت مصر إلى 5 ملايين، وفقا للوزارة.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها يوميًا بمصر 1000 حالة في الأسبوعين الماضيين.

والأسبوع الماضي، أمرت الحكومة المصرية بإغلاق المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي والنوادي الاجتماعية والشواطئ والحدائق العامة من الساعة 9 مساءً طوال فترة إجازة عيد الفطر التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وإجمالا، سجلت مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، أكثر من 240927 حالة إصابة مؤكدة و14091 حالة وفاة بفيروس كورونا.