وقالت مسؤولون في قطاع السياحة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "بالتزامن مع نهاية شهر مايو الجاري، سيكون العاملون بالقطاع بأكمله تقريبا قد تلقوا اللقاحات، كما يتم باستمرار تطبيق التدابير الاحترازية في كافة المعالم السياحة على مدار السنة حتى مع توقف حركة السياحة جزئيا بسبب الوباء العالمي".

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع، أن "كافة المنشآت السياحية المصرية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة على أتم الاستعداد لاستقبال أي عدد من الوفود الروسية المنتظر قدومها إلى مصر، بعد صدور قرار بعودة انتظام رحلات الطيران المباشرة بين البلدين بداية من الأول من يونيو المقبل".

وأكد هزاع لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التوقعات التي يراها اتحاد الغرف السياحية المصرية لعدد السياح القادمين إلى المدينتين بعد انتظام الرحلات مع بداية شهر يونيو وحتى نهاية العام، قد تصل إلى نحو مليون سائح روسي.

ويرى أن هذا العدد يعتبر جيد جدا، خاصة أن جائحة كورونا تفرض إجراءات احترازية، خاصة فيما يخص نسبة الإشغال في الفنادق التي لا يجب أن تتجاوز 50 بالمئة.