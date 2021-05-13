وحسب موقع "فلايت رادار 24"، فإن طائرات متجهة إلى تل أبيب، قادمة من أثينا وإسطنبول وأوسلو، اضطرت إلى العودة.

ويكشف مسار الرحلات أن الطائرات أجرت مناورات فوق البحر المتوسط قبل دخول الأجواء الإسرائيلية، ثم سلكت طريق العودة.

ومن جهة أخرى، ذكر آفي شارف المحرر في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل حولت مسار رحلة قادمة من مطار بن غوريون، الأربعاء، إلى إيلات في الجنوب، المصمم ليكون بديلا في أوقات الحرب لمطارها الدولي الرئيسي الواقع خارج تل أبيب.

وقال شارف على "تويتر" إن رحلة طيران شركة "العال" الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون قرب إيلات.

وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل، ويظهر من مناوراتها أنها أجرت مناورات عدة في محاولة للهبوط في مطار بن غوريون، ثم غيرت مسارها جنوبا نحو إيلات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس، أن نحو 1500 صاروخ أطلق من غزة على مختلف المدن الإسرائيلية، منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل والقطاع مساء الاثنين.

في وقت سابق من الأربعاء، قال الجيش إن مجموعات مسلحة أطلقت حوالي ألف صاروخ من غزة على إسرائيل، لكن فجر الخميس زاد هذا العدد إلى "حوالي 1500".

والثلاثاء أعلنت السلطات الإسرائيلية تعليقا مؤقتا لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.