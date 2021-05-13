وعبر بايدن، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، عن أمله في "وضح حد للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل عاجل".

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض: "توقعاتي وأملي أن ينتهي عاجلا وليس آجلا، لكن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها عندما تسقط عليها آلاف الصواريخ".

وأوضح: "نحن على تواصل دائم مع شركائنا في الشرق الأوسط حول التوترات الأخيرة في المنطقة".