ولم يتضمن إعلان السعودية إذا كانت ستسمح باستقبال حجاج من الخارج أم سيكون الحج مقتصرا على المواطنين والمقيميين بها فقط مثل العام الماضي.

ونوه خبراء إلى أن السعودية مازالت تدرس كافة الخيارات بشأن مشاركة الوافدين ومنهم المصريين في موسم الحج، ووضع الضوابط والاشتراطات التي ستطبقها في هذه الحالة.

وقال مصدر في اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية في تصريحات لـسكاي نيوز عربية إن الجهات الصحية في مصر مستعدة لمنح اللقاحات المضادة للفيروس للمسافرين المصريين إلى الحج، حال سمحت السعودية باستقبالهم.

وأضاف المصدر أن مصر ستلتزم بالضوابط السعودية للحج، وأن المملكة شددت إجراءات مواجهة كورونا حتى بالنسبة للمواطنين والمقيمين وربما لا تسمح سوى لمن تلقوا اللقاح منهم فقط بالحج.

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات كثيرة تأمل أن تسمح السعودية بسفر المصريين للحج هذا العام.

وأضاف أنه حال أعلنت السعودية الأعداد المسموح لمصر سفرها للحج فإن الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة ستبدأ خطوات تنفيذية لتسويق البرامج وحجز رحلات الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتنظيم خدمات الإعاشة بمخيمات منى وعرفات.

استضافة 30 بالمئة فقط لكل دولة

وقال مصدر مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إنّ موسم الحج بات مرتبطا بشكل مباشر بأزمة كورونا وتطورات الوضع الوبائي في المملكة وعملية تلقيح المواطنين في دول العالم بلقاحات كورونا.

وأوضح المصدر لـسكاي نيوز عربية، أنّ تجربة المملكة في تنظيم موسم الحج بنجاح للمقيمين بها العام الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يؤهلها لتنظيم الحج هذا العام بأعداد محددة وخاضعة للسيطرة، بما يضمن عدم تفشي الوباء.

وأضاف المصدر، أنّ تقديرات بعض المسؤولين بالمملكة تشير إلى إمكانية استقبال 30 بالمئة من الأعداد المسموح بها لكل دولة للحج، شريطة الحصول على اللقاح والالتزام بإجراءات السعودية للوقاية من كورونا منذ الصعود للطائرة وحتى عودة الحجاج إلى دولهم.

وتبلغ حصة مصر من تأشيرات الحج تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة يتم توزيعها على الجهات الثلاثة المنظمة للحج، "وزارة السياحة، 36 ألف تأشيرة، ووزارة الداخلية، 22 ألف، ووزارة التضامن الاجتماعي، 12 ألف".

سيناريو استبعاد حج المصريين

وقال فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، إن شركات السياحة التي تنظم رحلات الحج في مصر تعيش حالة ترقب للإعلان عن ضوابط الحج حتى الآن.

وأوضح غازي في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية أنه من المستبعد تنظيم شركات السياحة المصرية رحلات حج هذا العام، بافتراض سماح السعودية بذلك، نظرا لضيق الوقت وعدم جاهزية الشركات خلال الفترة المتبقية التي تُقدر بأقل من شهرين.

السياحة المصرية تنتظر

ومن جهتها قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة لم تتلق مخاطبات رسمية من السعودية بشأن الحج لهذا العام.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية أن الوزارة في انتظار صدور الضوابط السعودية للحج، ولفتت إلى أن وزارة السياحة أعدت سيناريوهات لضوابط الحج السياحي هذا العام تتوافق مع الاجراءات السعودية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت توفير أمصال للمسافرين للحج هذا العام، لتسهل سفرهم حال اشترطت السعودية التطعيم.

إجراءات مشددة للحج

وقالت وزارة الحج والعمرة إن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان أولا، وتابعت بأنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لحج هذا العام.

وكانت السلطات السعودية أعلنت من قبل أنه سيتم استقبال الحجاج من الخارج وفق ضوابط وشروط معينة في مقدمتها تلقي المتقدم للحج جرعتي لقاح كورونا، وكذلك أن يخضع للعزل الصحي. وفي العام الماضي قصرت الحج على من هم داخل المملكة وبأعداد معينة.