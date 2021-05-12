وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحافيين عبر الإنترنت، إن "أكثر من ألف صاروخ" أطلقت من غزة، تم اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء الاثنين.

كما أضاف أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة باتجاه مركبة إسرائيلية.

وفي داخل إسرائيل، قتل 5 أشخاص في إطلاق الصواريخ وأصيب العشرات بجروح، بحسب الشرطة وخدمات الإنقاذ.

وفي غزة، أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع التي نفذت ردا على إطلاق الصواريخ منذ الاثنين، أسفرت عن مقتل 35 فلسطينيا على الأقل بينهم 12 طفلا.

وذكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن قادة لهما قتلوا في هذه الغارات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اعترض طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة.

واندلعت دوامة العنف هذه بعد صدامات في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.