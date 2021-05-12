ويعقد الاجتماع افتراضيا، ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

ويتزامن الاجتماع مع جلسة ثانية اضطرارية لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد الإسرائيلي في القدس والهجمات المتبادلة مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وتعقد الجلسة الجديدة المغلقة بطلب تونس والنرويج والصين.

وانتهى الاثنين اجتماع أول عقد بطلب تونس، من دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، حيث أحجمت الولايات المتحدة "في هذه المرحلة" عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج.