استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير تميم بن حمد وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.
وكالات - أبوظبي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير تميم بن حمد وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير تميم بن حمد وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.