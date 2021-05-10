وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما والتي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل الأمير سلمان خلال اللقاء تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والرخاء.

فيما حمل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد البحرين تحياته إلى الملك حمد بن عيسى وتمنياته للبحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم.